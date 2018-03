Es ist die überraschendste Promi-Trennung seit den Lombardis: Vor wenigen Tagen gaben Anna Hofbauer (28) und Marvin Albrecht (28) ihr Liebes-Aus bekannt. Das süße Paar lernte sich bei Die Bachelorette 2014 kennen und war ganze drei Jahre zusammen. Doch nun gehen die beiden getrennte Wege und Anna ist sogar schon wieder als Single-Lady auf dem roten Teppich unterwegs – doch die Traurigkeit steht ihr ins Gesicht geschrieben.

Gestern fand in Hamburg die große Deutschland-Premiere der Shades of Grey-Fortsetzung "Fifty Shades Darker" statt. Neben den beiden Hauptdarstellern Jamie Dornan (34) und Dakota Johnson (27) war auch Anna Hofbauer unter den prominenten Gästen. Für die Fotografen versuchte die hübsche Musical-Darstellerin ein Lächeln aufzusetzen, doch fernab der Kameras sah man deutlich, Anna ist immer noch sehr niedergeschlagen und die Trennung nagt an ihr.

Interviews gab es gestern keine, die Blondine ist also noch nicht bereit, über das Liebes-Aus zu sprechen. Die Fans sind erschüttert, das einstige Traumpaar hat sogar schon an eine Hochzeit gedacht, wie ihr im Video am Ende des Artikels erfahrt.

Becher/WENN.com Rolf Scheider und Anna Hofbauer bei der "Fifty Shades Darker"-Premiere 2017 in Hamburg

Hauter,Katrin Marvin Albrecht und Anna Hofbauer bei der "Unique Modenschau" in Düsseldorf

Augustin, Christian/ActionPress Anna Hofbauer bei der "Fifty Shades Darker"-Premiere 2017 in Hamburg



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de