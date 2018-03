Am Dienstagabend feierte "Fast & Furious 8" große Premiere in Berlin. Vin Diesel (49) zeigte sich auf dem roten Teppich besonders emotional, als es um den verstorbenen Paul Walker (✝40) ging: "Obwohl er an keinem einzigen Tag am Set war, gab es nicht eine Sekunde, in der ich nicht seine Gegenwart gespürt habe", erzählte er gegenüber Promiflash.



