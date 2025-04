Vin Diesel kündigt ein "Fast & Furious 11"-Prequel an

Vin Diesel (57), bekannt als das Gesicht des Fast & Furious-Franchise, hat auf Instagram eine spannende Ankündigung gemacht. Der Schauspieler teilte mit, dass die Universal Studios ihm angeboten haben, einen weiteren Film der Saga zu inszenieren – und zwar ein Prequel zu "Fast & Furious 11". Dieses Projekt soll laut Vin ähnliche Wurzeln wie der Kurzfilm "Los Bandoleros" haben, den er vor Jahren selbst schrieb und drehte und der als Vorgeschichte zum vierten Teil diente. In dem geplanten Film, der möglicherweise zwischen "Fast X" und dem finalen "Fast & Furious 11" angesiedelt ist, könnte es die Charaktere tief in die arabische Wüste verschlagen – ein Setting, das Vin nach eigenen Angaben schon lange für das Franchise ins Auge gefasst hat.

Die Reihe hat in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen gesorgt, was die Anzahl der Filme und die Struktur der Geschichte angeht. Ursprünglich sollte das große Finale als Dreiteiler erzählt werden, später wurde ein Übergangsfilm über die Fehde zwischen Dante (gespielt von Jason Momoa, 45) und Hobbs (gespielt von Dwayne Johnson, 52) angeteasert. Auch Spin-offs wie "Hobbs & Shaw" wurden vielversprechend angekündigt, doch einige Projekte scheiterten oder kamen nicht voran. Während der Drehstart für "Fast & Furious 11" für Sommer 2025 in Los Angeles angesetzt wurde, steht Vins Prequel noch in der Schwebe – allerdings scheint der Schauspieler motiviert zu sein, das Projekt umzusetzen.

Vins Verbindung zu der "Fast & Furious"-Reihe ist nicht nur beruflicher Natur, sondern auch persönlich geprägt. Seit dem ersten Film im Jahr 2001 ist er zum Gesicht eines der erfolgreichsten Action-Franchises weltweit geworden. Über die Jahre hat Vin mehrfach betont, wie sehr ihm die Familie vor und hinter der Kamera am Herzen liegt. Die Arbeit an "Los Bandoleros" war für ihn ein Herzensprojekt, das die Tiefen seines Charakters Dom Toretto auslotete. Fans dürfen gespannt sein, ob er mit dem neuen Prequel wieder eine persönliche Note einbringt und das Finale der Saga auf besondere Weise vorbereitet.

Getty Images Der Cast von "Fast & Furious 9" auf der Filmpremiere im Juni 2021

Vin Diesel in "Fast & Furious 8"

