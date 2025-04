Deshalb spielte Vin Diesel nicht in "2 Fast 2 Furious" mit

Vin Diesel (57), bekannt für seine Rolle als Dominic Toretto im erfolgreichen Fast & Furious-Franchise, fehlte überraschenderweise im zweiten Teil namens "2 Fast 2 Furious" aus dem Jahr 2003. Dies wirft bei Fans bis heute Fragen auf. Obwohl ihm eine Gage von 25 Millionen Dollar (etwa 22 Millionen Euro) angeboten wurde, entschied der Schauspieler, die Rolle bewusst abzulehnen. In einem Interview mit dem Magazin #Legend erklärte er, dass der Grund für seine Entscheidung der fehlende Tiefgang im Drehbuch war. "Ich sagte: 'Das könnt ihr nicht machen. Lasst es bitte'", so Vin, der nach dem Erfolg des ersten Teils klare Vorstellungen von der Fortsetzung hatte.

Nach dem riesigen Erfolg des ersten Films im Jahr 2001, der bei einem Budget von 38 Millionen Dollar (etwa 34 Millionen Euro) weltweit über 205 Millionen Dollar (etwa 187 Millionen Euro) einspielte, plante Universal Pictures eine schnelle Fortsetzung. Doch Vin, der den ersten Film als geschlossenen Teil betrachtete, befürchtete, dass eine Fortsetzung den Kultstatus des Originals gefährden könnte. Er kritisierte das Drehbuch der Fortsetzung und wünschte sich einen visionäreren Ansatz, ähnlich dem von Francis Ford Coppola (86). Als seine Anpassungsvorschläge jedoch nicht umgesetzt wurden, lehnte er ab. Erst für einen kurzen Cameo-Auftritt in "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" kehrte er im Jahr 2006 auf die Leinwand zurück.

Vins idealistische Haltung hat dazu beigetragen, dass er sich in Hollywood einen Ruf als kompromissloser Künstler erarbeitet hat. Er ist nicht nur für seine Actionrollen bekannt, sondern auch für seine Leidenschaft, die kreative Kontrolle über seine Projekte zu behalten. Als Schauspieler und Produzent betont Vin stets, wie wichtig ihm Authentizität und eine starke emotionale Erzählweise in seinen Filmen sind. Diese Prinzipien prägen seine Arbeit bis heute. Fans schätzen nicht nur seine beeindruckende Präsenz auf der Leinwand, sondern auch seine Offenheit in Interviews, in denen er seltene Einblicke in seine Denkweise gibt.

