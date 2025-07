Tschüss, Muckis: Vin Diesel zeigt sich mit Wohlfühlbauch

Vin Diesel (58) kennt man eigentlich als starken Muskelprotz Dominic Toretto aus der Filmreihe Fast & Furious. Doch auf aktuellen Fotos, die Bild vorliegen, ist davon nichts mehr zu sehen – stattdessen präsentiert der Hollywoodstar im Urlaub auf Mykonos einen kleinen Bierbauch. Seine neuen Extra-Kilos sind jedoch beruflich bedingt, wie er auf Instagram verriet. Für seine Rolle im Filmprojekt "Kojak" musste der Schauspieler ordentlich an Gewicht zulegen – so wiegt er aktuell etwa 122 Kilo. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 brachte er noch 21 Kilo weniger auf die Waage.

"Das ist ein Karrierehöhepunkt für mich", erklärte Vin Diesel, der seit Jahren neben seinen Filmrollen auch für seinen stets trainierten Körper bekannt ist. Bereits beim Dreh von "Find Me Guilty – Der Mafiaprozess" im Jahr 2006 brachte der Schauspieler für die Rolle eines Gangsters diverse Kilos auf die Waage, allerdings nicht in demselben Umfang wie jetzt. Dies scheint Vin aber überhaupt nicht zu stören – im Gegenteil. "Ich kann gar nicht sagen, wie lohnend und erfüllend es ist als Schauspieler", gab er zu seinem aktuellen Filmprojekt im Netz preis.

Auch abseits der Filmkulissen genießt Vin Diesel die Zeit in Europa in vollen Zügen. Am 18. Juli feierte der Schauspieler seinen Geburtstag mit seinen Freunden. Neben gemeinsamen Momenten mit Michael Caine (92) verbrachte er seinen Urlaub auch mit Basketball-Legende Michael Jordan (62) und dessen Familie auf einer Mittelmeer-Yacht. Seine Familie ist während seiner sonnigen Auszeit selbstredend an seiner Seite. Seit 2007 ist er mit Model Paloma Jimenez zusammen. Die beiden haben drei Kinder – die Töchter Hania und Pauline sowie einen Sohn namens Vincent.

Getty Images Vin Diesel, Schauspieler

Getty Images Vin Diesel, US-Schauspieler

Getty Images Vin Diesel und Paloma Jiménez bei der "König der Löwen"-Premiere in London