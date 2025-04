"Mein Sohn": So sehr schätzt Michael Caine Kumpel Vin Diesel

Michael Caine (92) und Vin Diesel (57) verbindet eine außergewöhnliche Freundschaft, die mittlerweile schon seit rund 30 Jahren besteht. In seiner neuen Autobiografie "Don’t Look Back, You’ll Trip Over" beschreibt der zweifache Oscar-Gewinner, wie er den "Fast & Furious"-Star bei einem Dinner zum ersten Mal traf. Er habe Vin damals spontan umarmt und laut verkündet: "Das ist mein Sohn!" Caine erinnert sich daran, dass er sofort eine tiefe Verbindung zu ihm gespürt habe. Vin sei damals durch eine schwere Zeit gegangen, und die herzliche Begrüßung habe ihn offensichtlich berührt. Seit diesem Moment seien sie eng befreundet.

2015 arbeiteten die beiden Stars schließlich gemeinsam am Film "The Last Witch Hunter". Caine verrät in seinem Buch, dass seine Enkel Taylor, Allegra und Miles große Fans des Films sind und Vin für die jüngere Generation ein echter Star sei. "Vin spricht die jüngere Generation an. Er ist ein echter Star und sehr talentiert. Ein hervorragender Produzent, der auch Drehbücher schreibt und sich intensiv mit dem Konzept seiner Filme auseinandersetzt", schwärmt der "Cider House Rules"-Darsteller. Auch privat sind die Filmstars eng verbunden. Gemeinsam mit seiner Frau trifft sich Michael regelmäßig mit Vin und dessen Partnerin. Mal gehe man aus, mal lade man sich gegenseitig in die eigenen vier Wände ein.

Für Vin ist die langjährige Verbindung zu Michael ebenso bedeutsam. Bereits 2015 hatte Diesel im Rahmen der Promo für "The Last Witch Hunter" gegenüber dem Miami Herald erzählt, wie sehr er Michael schon immer geschätzt habe: "Ich habe Michael Caine immer geliebt. Meine Großmutter war ein großer Michael-Caine-Fan, und ich habe Michael Caine tatsächlich vielleicht vor zwölf, 13 Jahren getroffen. Wir sind Freunde geworden, und wenn ich nach London ging, aßen wir gemeinsam zu Abend."

Getty Images Michael Caine, Schauspieler

Getty Images Vin Diesel, Schauspieler

