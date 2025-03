Bruder Cody kämpft mit Schuldgefühlen nach Paul Walkers Tod

Fast zwölf Jahre ist Paul Walkers (✝40) tragischer Tod bei einem Autounfall her. Für seinen Bruder Cody (36) ist das offenbar bis heute unbegreiflich – in einem Interview mit E! News verrät der Schauspieler, dass er nach wie vor mit Schuldgefühlen kämpfe. "Das Schuldgefühl ist wie ein 'Warum'. Warum werden uns einige Leute weggenommen und andere bleiben, von denen man weiß, dass sie nicht bleiben sollten? Das ist einfach das Allerschlimmste. Es ist nicht fair", meint er. Je weiter er sich selbst seinem 40. Lebensjahr nähere, desto häufiger frage er sich, warum sein großer Bruder nur 40 Jahre alt werden durfte: "Ich habe das Gefühl, dass jedes Jahr jenseits der 40 so sein wird: 'Das hätte er erleben sollen. Hier ist ein weiteres Jahr, das Paul hätte haben sollen'."

Auch, wenn Pauls Tod für Cody bis heute ein herber Verlust sei, habe der 36-Jährige eine Sache aus seiner Trauer lernen können: "Es hat mich gelehrt, für jeden Tag, den man hat, dankbar zu sein. Und, dass man den Menschen, die man liebt, sagen soll, dass man sie liebt", erklärt er weiter. Deshalb sage er das jeden Tag zu seinen Kindern, seiner Frau und seinen Eltern. Es sei ihm auch wichtig, seinen Bruder in Ehren zu halten. Cody betont, dass er "große Anstrengungen" unternommen habe, um Pauls Vermächtnis in allem, was er tut, zu ehren.

Paul starb am 30. November 2013 durch einen schweren Verkehrsunfall. Der Filmstar war zusammen mit seinem guten Freund, dem Rennfahrer Roger Rodas (✝38), in der Nähe von Los Angeles unterwegs, als sie bei rund 160 Kilometern pro Stunde die Kontrolle verloren. Ihr Porsche krachte erst gegen einen Laternenmast und dann gegen einen Baum – durch den Aufprall ging der Wagen in Flammen auf. Sowohl Paul auf dem Beifahrersitz als auch Roger starben noch am Unfallort. Zum Zeitpunkt seines Todes waren die Dreharbeiten zu seinem letzten Film Fast & Furious 7 noch im Gange. Weil er diese nicht beenden konnte, übernahmen Cody und der dritte Walker-Bruder Caleb (47) die fehlenden Szenen von Pauls Rolle Brian O-Conner.

Getty Images Cody und Paul Walker 2003

Getty Images Paul Walker im März 2009