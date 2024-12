Zum Todestag: Meadow erinnert an Papa Paul Walker (†40)

Am 30. November jährte sich der Todestag von Paul Walker (✝40) zum elften Mal. In stiller Erinnerung an den Filmstar teilte seine Tochter Meadow Walker (26) eine Reihe von Bildern auf Instagram und widmete ihm rührende Worte. So veröffentlichte sie ein Foto, auf dem der Fast & Furious-Darsteller beim Schwimmen mit Schweinen auf den Bahamas zu sehen ist, sowie verschiedene private Aufnahmen von ihrem Papa und sich, als sie noch ein Kleinkind war. "Elf Jahre ohne dich. Ich vermisse dich jeden Tag. Ich liebe dich so sehr", kommentiert Meadow ihren Beitrag.

Auch Pauls langjähriger Co-Star und Freund Vin Diesel (57) ehrte ihn zum elften Todestag mit einem Social-Media-Beitrag. "Elf Jahre, heute... Manche Bindungen brechen wirklich nie... Dankbar für diese ewige Bruderschaft. Liebe und vermisse dich", schreibt der 57-Jährige zu einem schwarz-weißen Schnappschuss der beiden, auf dem sie gemeinsam für die Fotografen posieren und zufrieden lächeln. Die zwei standen sechs Jahre zusammen für "Fast & Furious" vor der Kamera, wo der Grundstein für ihre Freundschaft gelegt wurde.

Paul und Vin verband nicht nur die Arbeit an der "Fast & Furious"-Reihe, sondern auch eine tiefe Freundschaft, die weit über das Filmset hinausging. Nach Pauls tragischem Tod im November 2013 benannte Vin seine Tochter Pauline zu Ehren seines verstorbenen Freundes. Auch zu Meadow entwickelte sich seither eine familiäre Verbindung. Vin führte die Beauty sogar bei ihrer Hochzeit im Jahr 2021 zum Altar.

Getty Images Meadow Walker und Vin Diesel, Model und Schauspieler

Getty Images Paul Walker und Vin Diesel, Schauspieler