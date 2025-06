Paul Walker wird im finalen "Fast & Furious" zu sehen sein

Die Fast & Furious-Reihe begeistert ihre Fans bereits seit über zwanzig Jahren. Im Rahmen eines Motorsport-Events am vergangenen Samstag bestätigte Hauptdarsteller Vin Diesel (57) nun, dass bald der letzte Teil erscheinen wird. Wie Deadline berichtet, versprach er, dass der Streifen im April 2027 in die Kinos kommen wird. Außerdem gibt es eine emotionale Nachricht für alle Fans. Paul Walker (✝40), der 2013 verstarb, soll in der letzten Ausgabe der Saga wieder in seiner Rolle als Brian O’Conner auftreten. Der Film wird zudem an einem besonders nostalgischen Ort spielen – Los Angeles, wo die Geschichte einst begann.

Paul, der bis zu seinem tragischen Unfalltod in fünf Teilen der Reihe mitgewirkt hatte, hatte einen prägenden Anteil am Erfolg des Franchise. Sein Comeback in der Geschichte dürfte vor allem durch moderne Technik wie CGI und Archivaufnahmen möglich werden. Für Vin ist nicht nur die Rückkehr seines verstorbenen Kollegen eine emotionale Angelegenheit. Der Drehort Los Angeles ist für den 57-Jährigen ebenfalls bedeutend. "Los Angeles braucht uns jetzt mehr als jemals zuvor", schrieb er schon vor einigen Monaten auf Instagram. Nach den verheerenden Waldbränden wolle er der Stadt den finalen Film widmen.

Die gemeinsame Arbeit an der "Fast & Furious"-Reihe schweißte Vin und Paul eng zusammen. Der Verlust des jungen Schauspielers hinterließ bei dem Actionhelden deshalb eine große Lücke. Als sich der Tod des Blondschopfs im Jahr 2023 zum zehnten Mal jährte, erklärte Vin im Netz: "Nach zehn Jahren weiß ich, dass diese Tage der schönen Erinnerung mit Tränen gefüllt sein werden. [...] Ich weiß, wenn ich dich wiedersehe, wird unsere Bruderschaft stärker sein, als wir sie verlassen haben. Ich vermisse dich."

