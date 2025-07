Vin Diesel schiebt Michael Caine im Rollstuhl zum Abendessen

Vin Diesel (57) und Michael Caine (92) kennen sich seit vielen Jahren und standen auch schon gemeinsam vor der Kamera. Am Mittwoch verbrachten die beiden Schauspieler einen Abend in London, wie Fotos, die People vorliegen, zeigen. Der Actionstar schob seinen älteren Freund, der im Rollstuhl saß, zu einem Dinner, bei dem auch ihre Familien anwesend waren. Michael wurde von seiner Frau Shakira Caine begleitet, während Vin mit seiner langjährigen Partnerin Paloma Jiménez und ihren zwei gemeinsamen Kindern erschien.

Vin und Michael lernten sich einst bei einem Abendessen kennen. In seiner Autobiografie "Don’t Look Back, You’ll Trip Over" erinnerte sich der heute 92-Jährige daran, dass er Vin sofort sympathisch fand. Auch von seinen beruflichen Leistungen schwärmte er in dem Buch: "Vin spricht die jüngere Generation an. Er ist ein echter Star und sehr talentiert. Ein hervorragender Produzent, der auch Drehbücher schreibt und sich intensiv mit dem Konzept seiner Filme auseinandersetzt." 2015 arbeiteten die beiden Hollywoodgrößen gemeinsam an dem Streifen "The Last Witch Hunter".

Michael wird von vielen Fans als einer der begabtesten Schauspieler aller Zeiten gefeiert. Doch vor zwei Jahren beendete der Brite seine Karriere. "Ich bin jetzt verdammte 90 Jahre alt und kann nicht mehr richtig laufen und so weiter. Ich bin jetzt sozusagen im Ruhestand", verkündete er damals in seiner gewohnt unverblümten Art gegenüber The Telegraph.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Caine und Vin Diesel, 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Caine und Vin Diesel, Oktober 2015

Anzeige Anzeige