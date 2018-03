"Modern Talking"-Fans in den 80er Jahren kannten Thomas Anders (54) nicht ohne: seine goldene Nora-Kette! Ursprünglich als Gag gedacht, trug er den Namen seiner damaligen Ehefrau Nora Balling regelmäßig in goldenen Lettern um den Hals. Jetzt verriet er im Promiflash-Interview, was es damit auf sich hatte: Irgendwann entwickelte der Spaß eine ganz eigene Dynamik! "Das schlug ja auch medial ein wie eine Bombe, dass alles andere, die Kette jetzt zurückzunehmen, plötzlich wie so ein… so eine Schwäche gewesen wäre", erzählte der Musiker, der am 7. April sein neues Album herausbringt.



