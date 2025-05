Fans kritisieren Thomas Anders hart nach "ZDF-Fernsehgarten"

Thomas Anders (62) sorgte am vergangenen Sonntag beim Saisonstart des "ZDF-Fernsehgarten" für reichlich Gesprächsstoff. In der Sendung mit Moderatorin Andrea Kiewel (59) präsentierte der Sänger seine neue Version des Klassikers "You’re My Heart, You’re My Soul". Der Song, mit dem Thomas damals gemeinsam mit Dieter Bohlen (71) als Modern Talking bekannt wurde. Die Fans im Publikum und vor den Bildschirmen zeigten sich jedoch alles andere als begeistert: Vor allem das deutlich erkennbare Playback bei Thomas' Auftritt stieß vielen sauer auf und löste eine Welle an Spott und Häme im Netz aus.

Zahlreiche Zuschauer kommentierten die Show live auf Online-Plattformen wie X und ließen ihrem Unmut freien Lauf. "Thomas wieder in seinem Element – Playback", schrieb ein User, während ein anderer spöttelte: "Bin gespannt, ob Thomas Anders noch wenigstens einmal das Playback trifft." Besonders harsch fiel die Kritik aus, weil Thomas den Song trotz der immer wieder diskutierten Fehde mit Dieter performte. Ein enttäuschter Fan meinte: "Dem Anders ist auch nichts peinlich für Geld. Lässt kein gutes Wort an Bohlen. Und wärmt trotzdem den alten Rotz auf." Die Social-Media-Kommentare reichten von "Ha, Playback versemmelt" bis zu "Playback muss der Anders aber noch mal sehr üben. Setzen, Sechs".

Abseits der Bühne blickt Thomas auf eine lange Karriere zurück, die durch Höhen und Tiefen geprägt war. Der Sänger steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht – seit er mit Dieter als Modern Talking internationale Erfolge feierte. Trotz wiederholter Differenzen mit Dieter Bohlen ließ der Sänger in Interviews immer wieder durchblicken, dass ihm die Songs der gemeinsamen Zeit viel bedeuten. Über Kritik äußerte er sich in der Vergangenheit meist gelassen und betonte: "Man kann es nie allen recht machen, wichtig ist, dass ich Spaß an dem habe, was ich tue", sagte er etwa gegenüber Bunte. Erst kürzlich hatten Fans schon seinen Auftritt in der Die Giovanni Zarrella Show kritisiert – ebenfalls wegen des Playbacks. Privat pflegt Thomas ein eher zurückgezogenes Leben und genießt die Zeit mit seiner Familie.

Getty Images Giovanni Zarella und Thomas Anders, Februar 2025

