"Lieber Mensch": Thomas Anders gedenkt Nadja Abd el Farrag

Thomas Anders (62) trauert öffentlich um Nadja Abd el Farrag (✝60), die am vergangenen Freitag in einer Hamburger Klinik verstorben ist. "Naddels Tod tut mir unendlich leid. Ich habe sie als Mensch sehr geschätzt", erklärte der Sänger gegenüber Bild. Die Reality-TV-Legende und der Musikproduzent lernten sich 1998 kennen, als Modern Talking ein großes Comeback feierte und Nadja an der Seite von Dieter Bohlen (71), Thomas' Bühnenpartner, regelmäßig bei Konzerten zu Gast war. Sie verbrachten als Teil des vielfach beachteten Paarkreises viele gemeinsame Abende – auch Thomas’ Frau Claudia Hess war oft mit von der Partie. Die Nachricht von Nadjas Tod erschütterte ihn sichtlich und er betonte: "Sie war ein lieber Mensch, aber leider zu schwach."

Thomas blickt in seinen Erinnerungen auf eine Frau zurück, die zwar viel Zeit und Enthusiasmus in ihr Umfeld investierte, aber immer wieder an sich selbst zweifelte. Die Hamburgerin wurde an der Seite von Dieter in den 90er-Jahren deutschlandweit bekannt. Sie gab ihre Ausbildung als Apothekenhelferin auf und versuchte sich als Backgroundsängerin in Dieters Band Blue System – bekannt wurde sie jedoch nur als das Anhängsel des Pop-Titans. Im Rückblick meint Thomas: "Sie hatte leider kein Durchsetzungsvermögen und keine eigene Meinung, das war ihre Schwäche."

Auch wenn 2001 endgültig Schluss war zwischen Dieter und Nadja, ließ die Beziehung sie nie ganz los. Gegenüber Stern berichtete die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin: "Wenn ich den damals stehen gelassen hätte, hätte ich jetzt ein ganz normales Leben. Einen normalen Mann, vielleicht zwei Kinder." Nachdem am Montag die Nachricht von Nadjas Tod publik wurde, äußerte sich auch Dieter zu Wort. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte er ein Video, das ihn gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin bei einem Auftritt zeigt. "Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja."

Getty Images Nadja Abd el Farrag im Januar 2006

ActionPress / AUGUSTIN,CHRISTIAN Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen Anfang der 2000er-Jahre