Thomas Anders wird für Playback in Zarrella-Show verspottet

So hatte sich Thomas Anders (62) das Ganze nicht vorgestellt! Am Samstag, dem 3. Mai, war der Musiker zu Gast in der Die Giovanni Zarrella Show. Anlässlich des 40. Jubiläums von Modern Talking gab er dort ein Medley der bekanntesten Hits des deutschen Pop-Duos zum Besten. Bejubelt wurde der Schlagersänger dafür aber nicht, sondern es hagelte mächtig Kritik. Auf der Plattform X verspotteten die Nutzer seine Performance und es lautete zum Beispiel: "Wenn du alleine auf der Bühne 40 Jahre Modern Talking feierst und dann auch noch Playback. Ich liebe diesen Cringe."

Ob Thomas die fiesen Kommentare mitbekommen hat? Zumindest während der Show war das nicht der Fall und er durchlebte pure Nostalgie. Gegenüber Moderator Giovanni Zarrella (47) schwärmte der Sänger: "Das ist für mich eine sehr emotionale Reise. [...] Diese Karriere hat mein Leben komplett verändert." Zudem verriet er, dass er dieses Jahr einige alte Hits neu veröffentlichen wird – und zwar "alle sechs Alben der 80er-Jahre."

Warum Thomas ohne seinen früheren Kollegen Dieter Bohlen (71) Jubiläum feierte, erklärte er in einem Interview mit RTL folgendermaßen: "Das wollte er nicht, was ich auch akzeptiere." Zwar habe er den Poptitan angefragt, musste jedoch eine Abfuhr kassieren. Ferner betonte der "Cheri Cheri Lady"-Interpret, dass er keinen Kontakt zu dem DSDS-Juror pflege. Dennoch appellierte Thomas an seine Fans, sich auf positive Weise an den Modern-Talking-Erfolg der beiden zu erinnern und nicht an frühere Differenzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Zarella und Thomas Anders, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Dieter Bohlen und Thomas Anders

Anzeige Anzeige