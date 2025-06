Freunde? Dieter Bohlen teilt Musik-Clip mit Thomas Anders

Dieter Bohlen (71) hat seine Fans mit einem skurrilen Video überrascht, in dem er und sein ehemaliger Modern-Talking-Partner Thomas Anders (62) auf eine ganz besondere Art und Weise wiedervereint zu sehen sind. In einer Instagram-Story teilte der Musiker einen kurzen Clip, der beide mithilfe von KI angelehnt an einen TikTok-Trend in Kinder verwandelt. Die jüngeren Versionen der beiden Musikgrößen performen gemeinsam ihren größten Hit "You're My Heart, You're My Soul". Auffällig ist vor allem die künstlich generierte Goldkette mit dem Namen "Dieter", die Thomas in dem Video trägt. Einen Kommentar zu dem originellen Post ersparte sich Dieter, der zuletzt mit dem Aus seiner RTL-Show im Gespräch war.

Diese Social-Media-Aktion des Poptitans, der elf Jahre lang mit Nadja Abd el Farrag (✝60) zusammen war, sorgte nicht nur für Aufsehen, sondern weckte bei den Fans auch nostalgische Gefühle. Das Duo, das in den 1980er-Jahren mit Hits wie "Brother Louie" und "Cheri Cheri Lady" die Charts dominierte, ist seit 2003 nach einer kurzen Versöhnung endgültig getrennt. Bereits 1987 erfolgte ihre erste Trennung, bevor sie sich elf Jahre später für ein Comeback entschieden – doch auch diese Zusammenarbeit fand nach einigen Jahren ein Ende. Neben ihrer Musik erlangte das Erfolgsduo über die Jahre vor allem auch durch öffentlich ausgetragene Konflikte Bekanntheit. Obwohl ihre musikalische Karriere mit Millionen verkaufter Platten äußerst erfolgreich verlief, schwelten im Hintergrund immer wieder Spannungen.

Obwohl die beiden Musiker keine enge Verbindung mehr pflegen, scheint sich ihr Verhältnis mittlerweile ein wenig entspannt zu haben. In Interviews sprach Thomas Anders über eine gewisse Altersmilde und erwähnte, dass sie auf einer neutralen, emotionalen Basis zueinander stehen. Doch auch wenn von einer Annäherung keine Rede sein kann, bleibt Dieter seinem Ruf treu. Er generiert mit markigen Sprüchen – und in diesem Fall eben einem kuriosen Video – hierzulande stets Aufmerksamkeit. Ob der TikTok-Clip tatsächlich eine Botschaft an seinen ehemaligen Partner enthält oder einfach eine humorvolle Hommage an alte Zeiten ist, bleibt offen – das Publikum scheint jedenfalls begeistert und erinnert sich gerne an die Zeit, als Modern Talking Popgeschichte schrieb.

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen, 2001

Dieter Bohlen und Thomas Anders

