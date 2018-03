Macht das Tourleben Roman Lochmann (17) und Heiko Lochmann (17) depressiv?! Nicht wirklich! Aber mehrere Monate im engen Tourbus scheinen nicht spurlos an den YouTube-Zwillingen vorbei gegangen zu sein. Im Promiflash-Interview erzählten die erfolgreichen Brüder jetzt, wie anstrengend das Leben "on the road" sein kann: "Wenn man drei Monate unterwegs ist und jeden Tag in einer anderen Stadt ist, immer mit denselben Leuten unterwegs ist, dann fällt es einem natürlich auch schwer. Und gerade, dass man nicht in diese berüchtigte Tour-Depression fällt, ist es einfach auch voll wichtig, weiter etwas Cooles zu machen." Zum Glück haben die 17-Jährigen eine ganz hervorragende Medizin gegen diese Depression gefunden: Im Februar waren sie für zwei Wochen auf die Trauminsel Mauritius!



