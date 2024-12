Ausverkaufte Shows: Heiko und Roman Lochmann gehen auf Tour

Heiko (25) und Roman Lochmann (25) stehen ab Samstag regelmäßig auf der Bühne – und performen als Musik-Duo He/Ro im Rahmen ihrer "Kein Grund zur Panik"-Tour ihre Hits. Im Promiflash-Interview erklären die Zwillingsbrüder jetzt, was ihnen kurz vor dem ersten großen Auftritt durch den Kopf geht. "Es ist immer aufregend, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie die neuen Tracks ankommen, und ob wir auch alles für den Tourbus gepackt haben", scherzen die beiden und fügen hinzu: "Aber der Gedanke, der am größten ist, ist die unendliche Sehnsucht nach der Bühne und das Fernweh, das nun endlich gestillt wird! Wir sind so hyped!"

Heiko und Roman, die auf YouTube als Die Lochis große Erfolge feiern, durften sich schon vor dem offiziellen Beginn ihrer Tournee über einen großen Meilenstein freuen: Einige Konzerte sind ausverkauft. "Leipzig und Zürich sind auch ausverkauft", freuten sich die Brüder am Freitag auf ihren Instagram-Profilen. Zudem seien laut dem offiziellen Ticketshop die Shows in den Städten Essen und Berlin ebenfalls ausverkauft.

Insgesamt spielen He/Ro im Rahmen ihrer "Kein Grund zur Panik"-Tour 22 Konzerte. Dabei machen sie nicht nur in zahlreichen deutschen Städten halt – Heiko und Roman treten auch in Österreich und der Schweiz auf. Den Auftakt feiern die "Jetzt Weinst Du"-Interpreten am 14. Dezember in Rostock. Am 25. Januar endet die Tournee dann in Berlin. Das dazugehörige Album "Kein Grund zur Panik" erscheint am 17. Januar.

Philipp Milos He/Ro beim Schlossgrabenfest in Darmstadt

Maxi Karcher Heiko und Roman Lochmann, deutsche YouTuber und Musiker

