Roman Lochmann berichtet erschrocken über Catcalling

Roman Lochmann (26), bekannt als Sänger und Influencer, berichtete in seiner Instagram-Story von einem Vorfall, der ihn tief betroffen machte. Er war mit dem Auto unterwegs, als der Fahrer eines vor ihm fahrenden Wagens plötzlich das Tempo drosselte. "Da saß so ein ekliger Typ drin, hat das Fenster runtergelassen und ein junges Mädchen, das vorbeiging, angegafft", schilderte Roman die Situation. Das Mädchen habe deutlich gezeigt, dass sie sich unwohl fühlte. "Die hatte echt gar keinen Bock, das hat man ihr richtig angesehen", ergänzte der Musiker.

Das Erlebnis nahm Roman zum Anlass, in seiner Story deutlich Stellung zu beziehen. Solches Verhalten sei für ihn absolut inakzeptabel. "Das macht mich so sauer", erklärte er sichtlich aufgebracht über den Vorfall. Catcalling ist ein weitverbreitetes Problem, mit dem viele Frauen und Mädchen im Alltag konfrontiert sind. Der Sänger und Social-Media-Star zeigte sich entsetzt darüber, dass solche Respektlosigkeiten immer noch passieren – und forderte damit implizit ein Umdenken in der Gesellschaft.

Roman, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Heiko Lochmann (26) als Die Lochis bekannt wurde, nutzt seine Reichweite regelmäßig, um auf gesellschaftlich relevante Themen aufmerksam zu machen. Nachdem er sich von der Musik seiner Teenagerzeit emanzipiert hat, ist er heute auch als Solokünstler erfolgreich. In Interviews gewährt er immer wieder persönliche Einblicke und zeigt sich als nachdenklicher, reflektierter Mensch. Sein Engagement in den sozialen Medien macht deutlich, dass ihm Themen wie Respekt und Zivilcourage nicht nur privat, sondern auch öffentlich am Herzen liegen.

Getty Images Roman und Heiko Lochmann, Mai 2022 in Berlin

ProSieben / Willi Weber Heiko und Roman Lochmann bei "The Masked Singer"

