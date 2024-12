So haben sich Heiko und Roman Lochmann auf Tour vorbereitet

Die Zwillingsbrüder Heiko (25) und Roman Lochmann (25) gehen im Dezember und Januar mit ihrem Album "Kein Grund zur Panik" auf Tournee. Aber wie haben sich die YouTube-Stars eigentlich auf die insgesamt 22 Konzerte vor unzähligen Fans vorbereitet? "Wir haben uns tagelang mit unserer Band im Proberaum eingesperrt und geschaut, wie wir ältere und brandneue He/Ro-Songs kombinieren können", erklären die beiden gegenüber Promiflash. Zudem achten Heiko und Roman auf ihre Körper. "Sonst versuchen wir, uns fit zu halten, Sport zu machen und viel Ingwertee zu trinken – wichtig für die Stimme und fürs Durchhalten bei einer 22-Städte-Tour", betonen die Sänger.

Die Lochis freuen sich auf die Zeit auf der Bühne – trotzdem schwingen bei einer großen Tour auch immer ein paar Sorgen mit. "Es ist immer aufregend, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie die neuen Tracks ankommen und ob wir auch alles für den Tourbus gepackt haben", gewähren sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Dennoch überwiegt die Vorfreude. "Aber der Gedanke, der am größten ist, ist die unendliche Sehnsucht nach der Bühne und das Fernweh, das nun endlich gestillt wird! Wir sind so hyped!", verdeutlichen die "So Kalt"-Interpreten.

Heiko und Roman stehen schon seit Jahren in der Öffentlichkeit. Roman gewann 2009 den Kiddy Contest. Bis 2019 veröffentlichten die Zwillinge dann gemeinsam auf ihrem YouTube-Kanal Videos. Dort durften sich die Lochis über zahlreiche große Erfolge freuen. Seit 2021 bringen die leidenschaftlichen Musiker Songs unter dem Namen He/Ro auf den Markt. Unter anderem waren sie schon Teil von Shows wie Let's Dance und The Masked Singer.

Maxi Karcher Heiko und Roman Lochmann, deutsche YouTuber und Musiker

Maxi Karcher Heiko und Roman Lochmann, deutsche Musiker

