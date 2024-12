Ausverkaufte Konzerte: Haben die Lochis Angst vor Pannen?

Heiko (25) und Roman Lochmann (25) stehen im Dezember und Januar 22-mal auf der Bühne. Die YouTube-Stars gehen mit ihrer Band He/Ro auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Promiflash-Interview deuten die Lochis an, dass sie vor den Auftritten auch ein bisschen nervös sind. "Natürlich machen wir uns Gedanken, ob auch alles klappt, was wir uns vornehmen und im Proberaum mit unserer Band austüfteln", betonen die ehemaligen The Masked Singer-Kandidaten.

Doch die Vorfreude auf die vielen Momente in den Konzerthallen und die Begegnungen mit ihren Fans überwiegt offenbar. "Am meisten freuen wir uns aber auf unsere Fans – alle in real zu sehen und gemeinsam die Welt um uns herum kurz auszuschalten und einfach eine große He/Ro-Party zu feiern!", bringen die Musiker ihre Freude zum Ausdruck. Außerdem fügen sie hinzu: "Besser könnte das Jahr nicht enden und das neue Jahr beginnen!"

Insgesamt legen Heiko und Roman auf ihrer Tour in 22 Städten einen Halt ein – dabei fahren sie in ihrem Tourbus nicht nur durch Deutschland, sondern besuchen auch ihre Fans in den Nachbarländern Österreich und der Schweiz. Die Tournee beginnt am 14. Dezember in Rostock und endet mit der letzten Show am 25. Januar in der Bundeshauptstadt Berlin. Während sie auf der Bühne stehen, erscheint am 17. Januar auch noch ihr neues Album "Kein Grund zur Panik".

Anzeige Anzeige

Philipp Milos He/Ro beim Schlossgrabenfest in Darmstadt

Anzeige Anzeige

Maxi Karcher Heiko und Roman Lochmann, deutsche YouTuber und Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige