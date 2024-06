Kein "The Masked Singer"-Sieg: Sind Heiko und Roman traurig?

In diesem Jahr nahmen Heiko (25) und Roman Lochmann (25) an der Jubiläumsstaffel von The Masked Singer teil und erreichten sogar das große Finale und den zweiten Platz. Im Promiflash-Interview reflektieren die Musiker ihre Reise bei dem TV-Abenteuer: "Unser großes Ziel war es, das Finale zu erreichen und die 'Flip-Flop-Energie' in alle Shows zu bringen, das haben wir zusammen mit allen, die für uns gevotet haben, geschafft und sind unendlich dankbar für den Support." Enttäuscht, dass es für den Sieg nicht gereicht hat, sind sie offenbar nicht.

Sind Heiko und Roman während der Teilnahme auch mal an ihre Grenzen gestoßen? Eine Sache sei für die Sänger zumindest eine Herausforderung gewesen: "Stundenlang in dem Kostüm zu sein, mit keinem reden zu dürfen wegen der Geheimhaltung – das war wirklich crazy. Wir waren über die Strenge überrascht, aber auch total motiviert, in der Maske vor einem Millionenpublikum live zu singen." Zwar sei das Duo dabei offenbar auch mal nervös geworden, doch die Erfahrung, Teil der TV-Show zu sein, habe den einstigen YouTube-Stars auch großen Spaß bereitet. "In Show eins war die Aufregung natürlich am größten, plötzlich stehst du da im Live-TV in einem bunten Fiebertraum und hast den Spaß deines Lebens! Manchmal kam uns alles so vor wie in einem Geheimagenten-Film!", schwärmen Heiko und Roman weiter im Promiflash-Interview.

Der erste Platz ging derweil an den Floh aka Mirja Boes (52)! "Damit habe ich nicht gerechnet und ich war bei jeder Sendung, die ich weitergekommen bin, total geflasht! Nun bin ich sehr, sehr stolz und nehme meinen Pokal überall mit hin!", äußerte sich die Komikerin bezüglich ihres Sieges gegenüber Promiflash.

ProSieben/Willi Weber Die Flip Flops bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Mirja Boes bei "The Masked Singer"

