Diese Stars haben He/Ro bei "The Masked Singer" erkannt

Heiko (25) und Roman Lochmann (25) haben bei The Masked Singer selbst ein paar Spekulationen angestellt. Gegenüber Promiflash plaudern die musikalischen Zwillingsbrüder, die sich mittlerweile He/Ro nennen, nun aus, wen von ihren Mitstreitern in der beliebten Rateshow sie erkannt haben! "Die Mysterien waren für uns am einfachsten, weil wir Giovanni Zarrella (46) oder Michael Schulte (34) aus dem echten Leben kennen und deren Stimmen natürlich unverwechselbar sind!", berichten sie. Bei dem Robodog haben sie statt auf Nazan Eckes (48) lange Zeit auf Collien Ulmen-Fernandes (42) getippt. Heiko habe zudem direkt Uschi Glas (80) unter dem Babylöwen in Verdacht gehabt.

Offenbar haben die zwei einstigen YouTube-Stars nun Blut geleckt: Sie würden gerne auch mal im Rateteam sitzen! "Das wäre der Hammer", erklären sie weiter im Interview mit Promiflash und glauben: "Als Duo wären wir hier gute Detektive." Bereits in frühen Jahren habe Heiko und Romans Leidenschaft begonnen, Dingen näher auf den Grund zu gehen: "Als Kinder haben wir Sherlock Holmes gespielt."

Doch nicht nur ein Platz im Rateteam von "The Masked Singer" würde die Sänger noch interessieren. "Ich habe Bock auf Sing meinen Song, das liebe ich, weil da die Musik im Vordergrund steht und auch die Storys dazu. Es geht um die Songs und wir lieben Songwriting, wir schreiben 95 Prozent unserer Texte selbst", verriet Heiko in einem früheren Gespräch mit Promiflash. Auch Roman würde sich gerne an das musikalische TV-Abenteuer wagen.

ProSieben / Willi Weber Michael Schulte bei "The Masked Singer"

Getty Images Roman und Heiko Lochmann, Mai 2022 in Berlin

