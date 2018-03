Madonnas (58) Tochter Lourdes (20) hat scheinbar überhaupt kein Problem mit unrasierten Achseln. Sie genießt aktuell das tolle Wetter im sonnigen Miami. Zusammen mit Freunden badete sie am Montag im Meer und bräunte sich am Strand. Um sie herum eine Schar von Fotografen. Deren Kameras entging die Achselbehaarung der 20-Jährigen natürlich nicht. Der offene Umgang mit Tabus beziehungsweise Dingen, die von der Norm abweichen, hat sie eindeutig von Mama Madonna in die Wiege gelegt bekommen. Diese machte sich in der Vergangenheit unter anderem durch ähnliche Aktionen einen Namen als Kämpferin für mehr Toleranz. Erst vor drei Jahren zeigte sich Madonna das letzte Mal demonstrativ mit unrasierten Achseln.



