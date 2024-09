Gewagt? Madonnas Tochter Lourdes in Mini-Kleid neben Vater

Lourdes Leon (27), die Tochter von Popikone Madonna (66), zog während der New York Fashion Week alle Blicke auf sich. Vor wenigen Tagen war sie zusammen mit ihrem Vater Carlos Leon der absolute Hingucker. In einem gewagten roten Minikleid gehüllt, das vor allem mit einem tiefen Ausschnitt und einem superkurzen Saum glänzte, zog sie alle Blicke auf sich. Ihr Vater hingegen hielt es an diesem Tag etwas schlichter – er trug lediglich ein schwarzes T-Shirt und eine dazu passende Jeans. Lourdes fühlte sich aber sichtlich wohl an der Seite ihres Vaters und strahlte bis über beide Ohren.

Das ist nicht das erste Mal, dass die Musikerin in so kurzer Zeit mit ihrer Outfitwahl für Schlagzeilen sorgt. Bereits vor wenigen Wochen präsentierte sich der Promi-Spross ziemlich lasziv im Netz. Auf ihrem Instagram veröffentlichte Lourdes ein ziemlich extravagantes Outfit, bestehend aus einem durchsichtigen Spitzen-Body, der mit seinem tiefen Ausschnitt bis zu ihrem Bauchnabel blicken ließ. Für die angehende Sängerin, die sich auch unter den Künstlernamen 'Lola' und 'Lolahol' einen Namen gemacht hat, ist offenbar kein Look zu knapp.

Lourdes hat zuletzt auch immer wieder betont, dass sie die Vorzüge ihrer berühmten Mutter in Anspruch nimmt – so auch Madonnas ausgefallenen Kleiderschrank. Doch die 66-Jährige hat angefangen, ihre Kleidung zu sichern: "Jetzt ist mittlerweile ein Schloss an ihren Schränken", gestand Lourdes dem Interview Magazine vor einiger Zeit und fügte hinzu: "Wenn sie nicht im Haus ist, sind diese Sachen fest verschlossen, weil ich alles nehme, von dem ich denke, dass es mir zusteht."

RCF / MEGA Lourdes Leon mit ihrem Vater Carlos Leon

Instagram / madonna Madonna mit ihrer Tochter Lourdes

