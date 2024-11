Madonnas Biopic: Lourdes bekommt nicht die Rolle ihrer Mama

Madonnas (66) Tochter Lourdes Leon (28) wird nicht ihre Mutter im geplanten Biopic über die Popikone verkörpern. Obwohl die oft freizügig gekleidete Schönheit äußerlich eine große Ähnlichkeit mit Madonna aufweist und es eine ideale Gelegenheit für ihren Einstieg ins Filmgeschäft gewesen wäre, hat sie die Rolle nicht bekommen. Stattdessen fiel die Wahl auf die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin Julia Garner (30), bekannt aus Serien wie "Ozark". Der Grund für diese Entscheidung sei laut Dailymail, dass es Lourdes an schauspielerischer Erfahrung fehle, die für diese anspruchsvolle Rolle unerlässlich ist.

Das Biopic, das derzeit unter dem Titel "Who's That Girl" entwickelt wird, soll Madonnas bewegtes Leben und ihre Karriere beleuchten – einschließlich ihrer Beziehung zu Carlos Leon (58), dem Vater von Lourdes. Carlos hatte sich öffentlich dafür ausgesprochen, dass seine Tochter die Rolle übernehmen sollte. "Lourdes ist eine phänomenale Schauspielerin. Ich denke, sie wäre großartig", sagte er gegenüber DailyMail. Dennoch entschieden sich Madonna und das Produktionsteam letztlich für Julia Garner, die sich in einem intensiven Auswahlprozess gegen andere Bewerberinnen wie Kathryn Newton (27) durchsetzte. Julia bereitete sich intensiv auf die Rolle vor, studierte Madonnas Musik, Auftritte und ihr persönliches Leben.

Carlos hatte Madonna 1994 bei einem zufälligen Treffen im Central Park in New York kennengelernt, als sie joggen war. Die beiden wurden ein Paar und 1996 kam ihre Tochter Lourdes zur Welt. Obwohl sich Madonna und Carlos 1997 trennten, blieben sie enge Freunde. "Dieses Filmprojekt ist eine der größten urbanen Liebesgeschichten, die je erzählt wurden", sagte Carlos im Interview. Lourdes, die die künstlerischen Talente ihrer Mutter geerbt hat, konzentriert sich derzeit auf ihre Karriere in der Mode- und Kunstszene.

Getty Images Julia Garner auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Lourdes Leon im März 2022 in Beverly Hills

