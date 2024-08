Lasziver Look: Lourdes Leon posiert im durchsichtigen Body

Promi-Nachwuchs Lourdes Leon (27) traut sich was! In ihrer Instagram-Story präsentiert sich die Tochter von Popikone Madonna (66) in einem gewagten Outfit: Ein durchsichtiger Spitzen-Body mit Ausschnitt bis zum Bauchnabel lässt tief blicken. Darunter trägt das Model nichts außer einem schlichten schwarzen String, auf den der transparente Anzug freie Sicht bietet. Zu gewagt? Die 27-Jährige scheint sich darin jedenfalls pudelwohl zu fühlen – wo sie in diesem Look hin möchte, verrät sie allerdings nicht.

Für Lourdes' Fans ist das Outfit aber wohl nichts Neues: Die Künstlerin ist bekannt für ihre halb nackten Auftritte. Bereits im März präsentierte sie sich in einem ähnlichen Look auf der Pariser Fashion Week. Ihr freizügiges Outfit kombinierte die dunkelhaarige Schönheit an diesem Abend mit einem bodenlangen schwarzen Mantel – sie gewährte den Fotografen und anderen Gästen dennoch einen Blick auf ihre unbedeckte Brust. Solche Kleidungsstücke würde wohl nicht jede so selbstbewusst tragen – für die ausgebildete Tänzerin sei das aber ganz normal, wie sie im Gespräch mit Interview Magazine verriet: "Ich tanze, ich habe einen sehr speziellen Sinn für Stil und ich interessiere mich für Ästhetik, also lasse ich all das gerne in meine Projekte einfließen."

Nicht nur mit ihrem Sinn für Mode, auch karrieretechnisch ist Lourdes inzwischen in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter getreten. Musikalisch war das erste Mal im August 2022 von ihr zu hören – im vergangenen Jahr schaffte sie es, mit ihren neuen Songs für eine Menge Gesprächsstoff zu sorgen. Das Stück "Spelling" kreierte sie in Anlehnung an das Musikvideo zu Madonnas Song "Frozen" aus dem Jahr 1998. Und das ganz bewusst, wie die Brünette auf Instagram verriet: "Dieses Stück ist etwas ganz Besonderes. Es ist eine Hommage an das zeitlose Kunstwerk meiner Mutter."

Anzeige Anzeige

Instagram / lourdesleon Lourdes Leon im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna mit ihrer Tochter Lourdes

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Lourdes' freizügigen Outfits? Mir gefallen sie richtig gut. Na ja, die sind nicht so mein Fall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de