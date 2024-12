Weihnachten und Hanukkah: Madonna feierte gleich doppelt

Madonna (66) feierte dieses Jahr mit ihren Liebsten gleich doppelt: Weihnachten und der Beginn von Hanukkah fielen auf denselben Tag. Die Queen of Pop sieht sich selbst zwar keiner bestimmten Religion zugehörig, verbinde aber gern verschiedene rituelle Aspekte aus unterschiedlichen Glaubenssystemen, wie sie einst The Independent verriet. Nun verbrachte sie die Festtage mit vier ihrer Kinder – Lourdes Leon (28), Chifundo "Mercy" James sowie den Zwillingen Stella und Estere (12) – und ihrem Freund, dem 28-jährigen Fußballer Akeem Morris. Dabei gewährte sie ihren Fans via Instagram einen intimen Einblick in das bunte Familienfest.

In einer Diashow, untermalt vom Song "It’s The Most Wonderful Time of the Year", zeigte Madonna die glamourös dekorierte Festtafel, eine blau-weiß geschmückte Tanne, die symbolisch an Hanukkah erinnerte, und eindrucksvolle Familienmomente. Die Sängerin trug zunächst ein schwarzes, figurbetontes Kleid mit exquisiten Accessoires, wie eleganten Handschuhen und einem weißen Mantel, bevor sie sich später in einem gemütlichen blauen Pullover zeigte. Ihr Partner Akeem, den Madonna im Sommer erstmals der Öffentlichkeit präsentiert hatte, war auf einem Bild ohne Shirt unter dem Weihnachtsbaum zu sehen. Dieser ungewöhnliche Anblick sorgte in den Kommentaren zum Beitrag auf Instagram für reichlich Gesprächsstoff.

Madonna, die neben ihrer glanzvollen Karriere als Sängerin auch als liebevolle Mutter bekannt ist, hat insgesamt sechs Kinder, darunter zwei leibliche. Ihr ältester Sohn Rocco (24) stammt aus ihrer Ehe mit Guy Ritchie (56), während Lourdes aus ihrer Beziehung mit Carlos Leon (58) hervorging. Die Pop-Ikone hatte zuletzt gesundheitlich schwere Zeiten: Eine lebensbedrohliche Infektion zwang sie 2024 ins Krankenhaus. Doch jetzt zeigt sie sich gewohnt widerstandsfähig und lebensbejahend – sei es beim Familienfest oder mit neuen Musikprojekten, an denen sie bereits arbeitet, wie sie auf Instagram verriet.

Instagram / madonna Madonna mit ihren Töchtern Stelle und Estere

Instagram / madonna Madonna mit ihren Kindern Mercy, David, Rocco, Lourdes, Estere und Stelle im August 2022 in Italien

