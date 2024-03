Hauch von nichts: Lourdes Leon mit nackter Brust auf Event

Lourdes Leon (27) lässt tief blicken: Die Tochter von Popikone Madonna (65) besucht aktuell die Pariser Fashion Week. Bei der Saint Laurent Menswear Show zieht sie mit ihrem Look sicherlich die Blicke auf sich, denn sie trägt nichts außer schwarzer Spitze. Mithilfe eines passenden, bodenlangen Mantels präsentiert das Model nur eine Seite ihres Bodysuits. Ein schwarzer String sorgt dafür, dass nicht zu viel zu sehen ist. Dafür gibt Lourdes aber den Blick auf ihre Brust frei. Den freizügigen Look stellt sie mit jeder Menge Selbstbewusstsein zur Schau und kombiniert ihn mit einer coolen Sonnenbrille.

Ihren Körper setze Lourdes als Stilmittel ein, erklärte sie in einem Gespräch mit ihrer Freundin Debi Mazar für Interview Magazine. Sie benutze ihn "stark als Ausdrucksmittel". Neben dem Modeln ist die 27-Jährige aber auch ausgebildete Tänzerin und habe Spaß daran, sich mit Bewegung auszurücken. "Ich tanze, ich habe einen sehr speziellen Sinn für Stil und ich interessiere mich für Ästhetik, also lasse ich all diese Teile von mir gerne in meine Projekte einfließen", erklärte sie. Nur die Schauspielerei komme für sie nicht infrage. Sie wolle, wenn überhaupt, eine Rolle finden, die ihr selbst nahe sei. Dennoch: "Ehrlich gesagt, nerven Schauspieler mich, und ich kann nicht in ihrer Nähe sein."

Über so viel Freizügigkeit ist Mama Madonna sicher stolz. Denn die Sängerin wirft sich auch mit 65 noch mit viel Freude in sexy Outfits und Posen. Dabei spart sie unter anderem auf Instagram nicht mit Filtern. Deswegen sorgten ihre letzten Fotos im Netz bei ihren Fans aber auch für Irritation. "Warum hat sie keine Falten auf ihren Fotos?", fragte ein User verwirrt und ein anderer schloss sich an: "Wie kann sie 65 Jahre alt sein?"

Lourdes Leon, Model

Madonna, Sängerin

