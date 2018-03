Mit seinem Titel als Dschungelkönig räumt Marc Terenzi (38) so richtig ab bei seinen Kindern! Immerhin sind Tyler und Summer schon fast Teenies – da ist das oft gar nicht so einfach. Doch die beiden Kids, deren Mutter Marcs Exfrau Sarah Connor (36) ist, finden ihren Daddy nun cooler denn je. "Sie sind auf jeden Fall sehr stolz. Auch die Krone ist echt cool für die Kinder, und König des Dschungels zu sein ist auch cool", verriet der Sänger Promiflash im Interview. Offenbar kann er sich seinen Nachwuchs auch selbst auf abenteuerlichen Expeditionen vorstellen: "Ich finde, der Dschungel ist einfach cool für Kinder. Alle Tiere da, die Schlangen, Krokodile und die ganzen verrückten Sachen, das Wohnen im Wald." Und Jungle King Marc muss es wissen: Nach zwei Wochen Strapazen im Dschungelcamp mit den ekligsten Prüfungen ever setzte er sich gegen seine Mitcamper durch!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de