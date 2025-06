Nach Gerichtsdrama: Marc Terenzi eröffnet Eisdiele auf Malle

Marc Terenzi (46) hat einen überraschenden Schritt gewagt: Der Sänger und Dschungelcamp-König von 2017 eröffnete am Wochenende seine erste Eisdiele auf Mallorca. Gemeinsam mit seinem Manager Jan Witte und dessen Bruder feierte er die Eröffnung von "Giovanni L." am Paseo Maritimo in Palma, unweit des berühmten Auditoriums. Strahlend und voller Elan sagte der 46-Jährige: "Ihr könnt mich jetzt Iceman nennen." Er sei voll in das Projekt involviert, vom Eismachen über die Arbeit hinter der Theke bis hin zur Auslieferung, verriet er im Gespräch mit Bild. Zu seinen Kreationen zählt auch eine besondere Variante von Spaghetti-Eis mit Pistazie und Dubai-Schokolade.

Für Marc markiert die Eröffnung einen Neuanfang nach einem turbulenten Jahr 2024, das er selbst als das schwierigste seines Lebens bezeichnet. Zwei Gerichtsverfahren hatten ihn belastet: Der Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung gegen seine Ex-Freundin Verena Kerth (43) endete im Mai mit einem Freispruch, und bereits im April wurde ein Verfahren wegen sexueller Belästigung gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt. Nach diesen belastenden Monaten fühlt sich Terenzi jetzt befreit. "Mein Kopf ist so klar wie noch nie", erklärte er und betonte, er habe Alkohol und Drogen hinter sich gelassen. Stattdessen genieße er ein ruhigeres Leben und sei mit Menschen umgeben, die morgens ins Fitnessstudio gehen, statt abends um die Häuser zu ziehen.

Privat und beruflich blickt Marc offenbar optimistisch in die Zukunft. Auf Mallorca scheint der ehemalige Teenie-Star, der ursprünglich mit der Band Natural bekannt wurde, einen sicheren Hafen gefunden zu haben. Seine beiden Kinder, die er mit seiner früheren Frau und Sängerin Sarah Connor (44) hat, stehen bei ihm stets an erster Stelle. Trotz schwieriger Phasen in der Vergangenheit zeigte sich Marc in Interviews immer wieder als liebevoller Vater. Nun scheint die Eisdiele nicht nur ein beruflicher Neustart zu sein, sondern auch eine Möglichkeit, Ordnung und Beständigkeit in sein Leben zu bringen – eine Seite, die seine Fans an ihm besonders schätzen dürften.

Marc Terenzi, Sänger

Musiker Marc Terenzi und Sängerin Sarah Connor

