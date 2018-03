Reality-Star June Shannon speckte unglaubliche 130 Kilogramm ab. Dabei halfen ihr nicht nur Sport und eine Ernährungsumstellung, sondern vor allem Beauty-OPs. Umgerechnet über 70.000 Euro gab die Mutter von Kultgöre Honey Boo Boo (11) für die Operationen aus. Um ihre Traumfigur zu behalten, ist eine Sache für die TV-Mom unabdingbar, wie Fitnesscoach Felix Klemme (36) gegenüber Promiflash erklärt. "Also man muss ja, wenn man irgendwie sein Leben verändern möchte, auch mal mit seiner eigenen Einstellung arbeiten. Klar kann ich mir in der heutigen Zeit alles wegschneiden, oder wegoperieren lassen, aber in erster Linie geht es darum, was innen heraus von mir kommt", sagt der Abnehm-Experte, der schon die Kandidaten der RTL2-Show Extrem schwer - Mein Weg in ein neues Leben begleitete. Mama June gab bereits bekannt, dass mit ihrem Abnehmerfolg auch ein Umdenken erfolgt ist – sie will ihre schlanke Figur nie wieder verlieren.



