136 Kilo weniger: June Shannon hält Gewicht ohne Spritze

June Shannon (45), besser bekannt als Mama June, hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Transformation durchgemacht. Die Reality-TV-Bekanntheit hat insgesamt rund 136 Kilogramm abgenommen, unter anderem mithilfe einer Abnehmspritze. In einem Interview mit US Magazine verrät sie nun, dass sie ihr Gewicht von etwa 88 bis 90 Kilogramm auch ohne medizinische Hilfe halten konnte. Seit Dezember 2024 hat sie ihre Abnehmmedikamente abgesetzt, nachdem sie zuvor unter anderem Semaglutid-Injektionen verwendet hatte. "Das ist ein Weg, aber keine Dauerlösung", erklärt sie und betont, dass ihr dauerhafter Erfolg auf bewusste Veränderungen im Lebensstil zurückzuführen sei: "Ich habe die Lifestyle-Veränderungen vorgenommen und damit kann ich weitermachen."

Ihr Abnahme-Erfolg ist jedoch nicht das einzige gesundheitliche Thema, über das Mama June spricht. Nach einer unerwarteten Hysterektomie Anfang des Jahres kämpfe sie weiterhin mit gesundheitlichen Herausforderungen, über die sie sich derzeit allerdings nicht weiter öffentlich äußern möchte. Unterstützung bekomme die TV-Persönlichkeit dabei von ihrer Tochter Alana Thompson, die unter dem Namen Honey Boo Boo (19) bekannt wurde. Alana, die inzwischen eine Ausbildung zur Krankenschwester macht, hilft ihrer Mutter oft dabei, medizinische Diagnosen besser zu verstehen. "Sie erklärt uns alles ganz einfach und ich sage zu ihr: 'Erklär es beim nächsten Mal bitte noch verständlicher'", so June.

Die 45-Jährige startete ihre drastische Abnehmreise bereits vor einigen Jahren, als sie sich 2015 einem Magenbypass unterzog. Sie hat seitdem nicht nur optisch eine Wandlung durchlebt, sondern auch ihre Einstellung zu Gesundheit und Selbstliebe grundlegend überdacht. Mit ihrem neuen Gewicht zeigt sie sich stets selbstbewusst und stolz – im Netz gibt sie ihren Fans regelmäßig Updates und gewährt Einblicke in ihr Leben.

Getty Images June Shannon, TV-Persönlichkeit

Getty Images Honey Boo Boo und June Shannon im Juli 2018

