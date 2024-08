June Shannon gedenkt verstorbener Tochter Anna am Geburtstag

June Shannon (45) erinnert sich rührend an ihre verstorbene Tochter Anna Cardwell (✝29). Am 28. August – dem Tag, an dem Anna ihren 30. Geburtstag gefeiert hätte – postete die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram emotionale Worte. "Ich vermisse dich. Ich vermisse dich einfach. Ich gebe mein Bestes, ich mache winzige, wackelige Schritte vorwärts, aber wenn du mich fragst, wie es mir geht... Ich vermisse dich einfach sehr", heißt es in einem Video, das Shannon in ihrer Story teilt. Dazu schreibt sie: "So fühle ich mich an manchen Tagen, denn ich vermisse [Anna] jeden Tag [und] heute wird sie 30."

In einem Interview mit People vor wenigen Monaten sprach die 45-Jährige darüber, wie sie das Andenken ihrer Tochter lebendig hält: June trägt Annes Asche in einem Armband bei sich. "Wir halten ihr Andenken selbst heute, sechs Monate später, noch am Leben. Für mich persönlich ist es wichtig, ständig darüber zu sprechen. Sie ist tatsächlich heute hier", sagte sie in dem Interview und zeigte dabei auf ihr Armband: "Sie ist hier. Ich trage sie immer bei mir."

Anna starb im vergangenen Dezember, nachdem bei ihr im Januar desselben Jahres ein fortgeschrittenes Nebennierenkarzinom diagnostiziert worden war. "Mit gebrochenem Herzen geben wir bekannt, dass Anna nicht mehr unter uns ist. Sie ist gestern Abend um 23:12 Uhr friedlich in meinem Haus verstorben. Sie kämpfte einen höllischen Kampf für zehn Monate", gab June damals auf Instagram bekannt. Anna wurde nur 29 Jahre alt.

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell, TV-Star

