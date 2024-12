Mama June plant Umzug aus Haus, in dem ihre Tochter starb

Die Reality-TV-Ikone June Shannon (45), besser bekannt als Mama June, plant, aus ihrem derzeitigen Zuhause auszuziehen. Grund dafür sei der emotionale Druck, den das Haus auf sie und ihre Familie ausübe, seit ihre Tochter Anna Cardwell, alias "Chickadee", dort am 9. Dezember 2023 im Alter von 29 Jahren verstarb. "Ich möchte hier nicht mehr sein", sagte June in einem Interview mit dem Magazin People und fphrte aus: "Es ist einfach ein mentaler und emotionaler F*** für jeden, wenn das Sinn macht, weil wir hier zu Bett gehen müssen. Wir müssen hier aufwachen. Wir leben hier." Der Verlust habe das Zuhause zu einem Ort gemacht, der schmerzhafte Erinnerungen hervorrufe und das tägliche Leben für die Familie erschwere.

Die Suche nach einem neuen Heim gestalte sich jedoch schwierig: "Wir haben Probleme, das zu finden, was wir suchen." Dabei würden besonders ihre anderen Töchter das Haus meiden, da es sie zu sehr an den Verlust ihrer Schwester erinnere. Anna hinterließ neben ihrer Mutter auch ihre Schwestern Alana Thompson, alias Honey Boo Boo (19), Lauryn Shannon, alias Pumpkin, und Jessica Shannon (28), alias Chubbs, sowie ihre beiden Töchter Kaitlyn und Kylee und ihren Ehemann Eldridge Toney. In einem emotionalen Facebook-Post bat June bereits Mitte November ihre Fans um Hilfe bei der Suche nach einem Drei- oder Vier-Zimmer-Haus, idealerweise vor dem 8. Dezember, also einem Tag vor dem ersten Todestag von Anna. Sie hoffe nach wie vor, in eine Gegend zu ziehen, die mehr städtische Annehmlichkeiten bietet, damit die Familie einen Neuanfang wagen kann.

June reflektierte im Interview auch über ihre eigene Beziehung zu ihrer Mutter. Vor etwa 30 Jahren verkaufte ihre Mutter das Elternhaus nur eine Woche nach dem Tod von Junes Stiefvater. "Damals war ich wütend auf sie und konnte es nicht verstehen", räumte June ein. "Aber jetzt, obwohl ich keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter habe, verstehe ich, warum sie es getan hat." Sie sprach auch offen über ihren Trauerprozess: "An manchen Tagen kann ich so tun, als ob alles in Ordnung wäre, aber dann gibt es Tage, an denen ich einfach nichts tun möchte." Sie bedauere, dass sie sich in den letzten Monaten weniger um sich selbst gekümmert hat und oft wütend und frustriert ist. Die Familie Shannon, bekannt aus Shows wie "Here Comes Honey Boo Boo", hat in der Vergangenheit bereits gemeinsam viele Höhen und Tiefen durchgestanden und versuche nun, gemeinsam diesen schweren Weg der Trauerbewältigung zu gehen.

Anna Cardwell und June Shannon

June Shannon, Honey Boo Boo und Lauryn Shannon mit Baby Ella Grace

