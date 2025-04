Honey Boo Boos Biopic zeigt Schattenseiten ihrer Kindheit

Alana Thompson, besser bekannt als Honey Boo Boo (19), gewährt in ihrem neuen Lifetime-Biopic "I Was Honey Boo Boo" einen seltenen Blick hinter die Kulissen ihres Lebens als Kinderstar. Laut People wird der Film, der am Samstag, den 17. Mai, Premiere feiert, nicht nur ihre Zeit auf den Kinder-Schönheitswettbewerben zeigen, sondern auch die Herausforderungen, die hinter ihrer schillernden Bühnenpersönlichkeit steckten. Alana erzählt in ihrer Rolle als Erzählerin des Films von den kritischen Situationen, mit denen sie als Kind kämpfen musste, sowie den familiären Schwierigkeiten mit ihrer Mutter June Shannon (45), besser bekannt als Mama June.

Der Film beleuchtet, wie die einst so fröhlich wirkende Alana und ihre Familie, die durch Reality-TV-Stardom berühmt wurden, hinter geschlossenen Türen mit erzwungenen Lächeln, Tränen und einem Gefühl von Unsicherheit zu kämpfen hatten. Nach verschiedenen Skandalen und rechtlichen Problemen verlor Alanas Mutter das Sorgerecht, und sie wurde schließlich von ihrer älteren Schwester Lauryn "Pumpkin" Efird aufgenommen. Die komplexe Beziehung innerhalb der Familie, insbesondere zu Mama June, wurde auch in der Realityshow "Mama June: Family Crisis" thematisiert, zuletzt mit dramatischen Szenen um einen aufgelösten Treuhandfonds, aus dem June Alanas Ersparnisse entnommen hatte.

Heute ist Alana, die inzwischen am College studiert, entschlossen, die Schatten ihrer Kindheit hinter sich zu lassen und ihre eigene Zukunft zu gestalten. Sie hofft, den Menschen die weniger glamourösen Seiten des Kinderstars-Daseins zu zeigen und Wege zu finden, generationenübergreifende Traumata zu überwinden. Im Laufe der Jahre hat Alana immer wieder offen über ihre persönlichen Kämpfe gesprochen und gezeigt, dass der Zusammenhalt mit ihrer Schwester Pumpkin eine wichtige Stütze ist. "I Was Honey Boo Boo" verspricht, sowohl Fans als auch Kritikern einen ehrlichen und nachdenklichen Einblick in das Leben hinter der Kamera zu geben.

Getty Images Honey Boo Boo mit ihrer Mutter June Shannon

Instagram / honeybooboo Honey Boo Boo im Mai 2023

