Mama June schreibt ihrer toten Tochter Anna fast täglich SMS

June Shannon (45), besser bekannt Mama June, findet es offenbar aktuell noch zu schmerzhaft, ihre verstorbene Tochter Anna Cardwell (✝29) gehen zu lassen. Diese erlag im vergangenen Jahr ihrem Krebsleiden. Die US-Reality-TV-Darstellerin vermisst ihr Kind ganz schrecklich – deswegen schreibt sie Anna beinahe jeden Tag Nachrichten. "Ich kann und werde keine SMS löschen und werde sie auch nie aus dem Chat nehmen, also tut es mir leid, wer auch immer eines Tages ihre Nummer bekommt", erklärte June gestern auf Facebook. Anna sei zudem auch immer noch in ihrem Familienchat.

Dass June ihrem verstorbenen Kind nach wie vor Nachrichten schreibt, machte sie im Rahmen eines Tributs auf der Social-Media-Plattform bekannt. Diesen verfasste die 45-Jährige kurz vor Annas erstem Todestag, dem 9. Dezember. "Am Montag ist es bereits ein Jahr her. Wir vermissen Anna unheimlich. Ich würde meinen letzten Cent geben, um mit ihr zu sprechen und damit sie für ihre Mädchen da sein kann", schrieb June traurig und bezog sich damit auf Annas Töchter. Für die kleine Kylee erhielt June im Juli das Sorgerecht. Kaitlyn lebt seit Ende September ebenfalls bei ihr. June stritt monatelang mit dem Vater der Mädchen, Michael Cardwell, um das Sorgerecht. Mit ihm war Anna von 2014 bis 2017 verheiratet.

Im vergangenen Jahr wurde bei Anna Krebs entdeckt. Daraufhin unterzog sie sich einer Chemotherapie und zwischenzeitlich sah es so aus, als würde es ihr besser gehen. Doch am Ende war die Krankheit zu schwerwiegend. "Mit gebrochenem Herzen geben wir bekannt, dass Anna nicht mehr unter uns ist. Sie ist gestern Abend um 23:12 Uhr friedlich in meinem Haus verstorben. Sie kämpfte einen höllischen Kampf für zehn Monate", machte June die traurige Nachricht von Annas Tod im vergangenen Dezember auf Instagram öffentlich.

Instagram / annamarie35 Anna Cardwells Töchter Kylee und Kaitlyn

APEX / MEGA Anna Cardwell im März 2020