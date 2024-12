Ein Jahr ohne Tochter Anna: Mama June ist in tiefer Trauer

June Shannon (45), bekannt als Mama June aus der Reality-Show "Here Comes Honey Boo Boo (19)", durchlebt momentan eine schwere Zeit. Vor rund einem Jahr verlor sie ihre älteste Tochter Anna "Chickadee" Cardwell (✝29) an den Krebs. In einem emotionalen Facebook-Post drückt June jetzt ihre tiefe Trauer aus und erklärte, dass sie alles geben würde, um noch ein einziges Mal mit ihrer Tochter sprechen zu können. Die Verstorbene hinterließ zwei Töchter, Kaitlyn und Kylee.

Anna erlag einem aggressiven Krebsleiden im vierten Stadium nach einem langen und schweren Kampf. June spricht in ihrem Post offen darüber, wie belastend es sei, in dem Haus zu leben, in dem ihre Tochter ihren letzten Atemzug tat, weshalb sie jetzt den Umzug plane. Dennoch hat sich die Familie entschieden, Annas Andenken auf besondere Weise lebendig zu halten: Ihre Telefonnummer bleibe weiterhin Teil der Familien-Chatgruppe, und ihre Urne würde bei allen Familienreisen mit dem Auto mitgenommen werden. Diese Form des Abschieds mag für Außenstehende unkonventionell erscheinen, doch hilft sie der Familie offenbar dabei, den schweren Verlust zu verarbeiten.

June, Mutter von insgesamt vier Töchtern, hat im vergangenen Jahr viel öffentliche Unterstützung erfahren. Zahlreiche Fans äußerten in den sozialen Medien ihre Anteilnahme und lobten die Art der 45-Jährigen, mit ihrer Trauer umzugehen. June selbst betont, dass der Verlust ihrer Tochter anders sei als alle anderen, die sie zuvor erlebt habe. Deshalb möchte sie die Erinnerung an Anna in jedem noch so kleinen Moment ihres Alltags lebendig halten, zum Beispiel, indem sie alte TikTok-Videos von ihr anschaut.

APEX / MEGA Anna Cardwell im März 2020

MEGA Anna Cardwell und June Shannon