Mama June nimmt die Urne ihrer Tochter Anna überall mit hin

June Shannon (45) hat einen Weg gefunden, ihre verstorbene Tochter Anna Cardwell (✝29) stets nah bei sich zu haben. Nachdem Anna im Dezember 2023 nach einem fast einjährigen Kampf gegen Krebs im vierten Stadium verstorben ist, nimmt die trauernde Mutter die Urne ihrer Tochter überallhin mit – außer auf Flugreisen. "Die Leute mögen mich für verrückt halten, aber wir sprechen von der ganzen Urne, nicht nur von einer kleinen", erklärte die US-amerikanische TV-Bekanntheit vor wenigen Tagen im Gespräch mit Ok! und stellte klar: "Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, kommt sie mit uns."

Auf Flugreisen tragen June und ihre Familie Schmuckstücke mit Annas Asche darin, da sie befürchten, dass die Urne beim Sicherheitscheck am Flughafen konfisziert werden könnte. Zumindest bis zum Flughafen kommt Annas Urne jedoch mit: "Wir nehmen sie mit zum Auto, lassen sie auf dem Parkplatz stehen, und dort bleibt sie dann für eine Woche." Für June ist das eine Methode, um ihre verstorbene Tochter nah bei sich zu spüren und die Erinnerung an sie aufrechtzuerhalten. "Ob es dieses Jahr, nächstes Jahr oder in drei Jahren ist, wir wollen, dass sie immer in Erinnerung bleibt", betonte die trauernde Mutter.

Anna wurde Anfang 2023 mit einem Nebennierenkarzinom im vierten Stadium diagnostiziert und kämpfte fast ein Jahr lang gegen die Krankheit, bevor sie im Kreise ihrer Familie im vergangenen Dezember friedlich einschlief. Mama June, die vor allem durch Realityshows wie "Here Comes Honey Boo Boo" oder "Mama June: From Not to Hot" bekannt ist, hat insgesamt vier Töchter: Jessica "Chubbs" Shannon (28), Lauryn "Pumpkin" Efird, Alana "Honey Boo Boo" Thompson (19) und die verstorbene Anna. Mit ihren Töchtern verstand sich Mama June in der Vergangenheit nicht immer gut. Doch Annas tragischer Tod hat die Familie zusammengeschweißt. "Wir sind dysfunktional. Aber wir haben vorhin auch gesagt, dass es irgendwie immer nur uns gab. Trotz aller Härten und Streitigkeiten sind wir alles, was wir noch haben", betonte Tochter Lauryn vor wenigen Wochen im Interview mit People.

Getty Images June Shannon, TV-Persönlichkeit

Getty Images June Shannon, Honey Boo Boo und Lauryn Shannon mit Baby Ella Grace

