Wollersheim, Vegas oder wird sie doch wieder eine Hildebrand? Sophia (29) hat die Scheidung von Bert Wollersheim (66) eingereicht und muss sich nun für einen Namen entscheiden. Ganze sieben Jahre war sie mit dem Ex-Bordellbesitzer verheiratet, wurde an seiner Seite als Sophia Wollersheim bekannt. Kein Wunder, dass sie sich noch unsicher ist, ob sie sich von diesem Namen trennen kann. Gegenüber Bild sagte das Busenwunder jetzt: "Ich habe mich noch nicht endgültig damit auseinandergesetzt. Ich habe in den letzten sieben Jahren mit dem Namen meine Marke kreiert. Andererseits kommt es nicht auf den Namen an, sondern darauf, wer man ist und was man macht."



