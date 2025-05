Alain Wollersheim zeigt sich bereit für weitere TV-Shows

Alain Wollersheim hat verraten, dass er offen für weitere TV-Formate ist. In der letzten Staffel von Forsthaus Rampensau gab Alain sein Reality-TV-Debüt – dort war er gemeinsam mit seiner Stiefmutter Ginger Costello angetreten. Gegenüber Promiflash verriet Alain nun: "Also, bis jetzt steht noch nichts an, aber ich hätte auf jeden Fall mal Bock auf eine Datingshow oder irgendwas anderes, was alles auf mich zukommt. Ich bin offen für alles", verriet er am Rande des Bild-Renntags in Gelsenkirchen.

Für welche Formate Alain sich besonders begeistern kann, erklärte er ebenfalls: "Love Island und Ex on the Beach", und fügte augenzwinkernd hinzu: "Aber das geht nicht ohne Ex." Sollte es mit dem großen Liebesabenteuer nicht sofort klappen, bleibt der TV-Neuling dennoch flexibel und wiederholte noch einmal: "Ich bin für alles offen. Ich hätte auf alles Bock. Aber zu einer Datingshow würde ich auch nicht nein sagen."

Obwohl Alain nun das erste Mal selbst an einem TV-Format teilnahm, ist sein Name kein unbekannter. Sein Vater Bert Wollersheim (74) wurde als Bordellbesitzer und durch die Familien-Doku-Soap "Die Wollersheims" bekannt. Danach nahm er an verschiedenen TV-Shows teil. Ebenso wie Alains Stiefmutter Ginger Costello. Gemeinsam mit ihr schaffte es Alain sogar bis ins Finale von Forsthaus Rampensau.

©Joyn Yvonne Woelke, Ginger Costello, Alain Wollersheim und Peter Klein beim "Forsthaus Rampensau"-Finale

ActionPress / Jens Krick Ginger und Bert Wollersheim, September 2020

