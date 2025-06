Nach Trennung: Bert Wollersheim gratuliert Ginger zum B-Day

Rosenkrieg nach der Trennung? Nicht bei Bert Wollersheim (74) und Ginger Costello! Vergangenen März endete ihre Beziehung nach sieben Jahren Ehe. Die beiden TV-Bekanntheiten verstehen sich aber nach wie vor prächtig miteinander. Das beweist Bert auch an Gingers Geburtstag: Auf Instagram teilt er ein gemeinsames Foto aus vergangenen Tagen. Dazu schreibt er: "Alles Gute zum Geburtstag liebe Ginger", "Gott schütze dich" und "Freundschaft". Worte, über die sich die ehemalige Stripperin sichtlich freut. "Dankeschön Bertram", kommentiert sie den Beitrag und fügt einige Herz-Emojis hinzu.

Nach der Trennung von Bert fackelte Ginger nicht lange: Knapp einen Monat nach dem Liebes-Aus präsentierte der Forsthaus Rampensau-Star seinen Fans einen neuen Partner. Der sportliche Lukas kommt aus Österreich, arbeitet als Bankangestellter – und wurde von Gingers Noch-Ehemann abgesegnet. "Wir sind beide schnelllebig, deshalb haben wir auch damals schon nach drei Monaten geheiratet", erklärte der 74-Jährige im Gespräch mit Bild und fügte hinzu: "Ich möchte, dass sie glücklich ist."

In den vergangenen Jahren hatte Bert vermehrt mit seiner Gesundheit zu kämpfen, weshalb er seinen Lebensstil immer mehr herunterfahren musste. Das hatte Konsequenzen: Er und die 39-Jährige lebten sich auseinander. Während sie von Partys und langen Reisen träumte, musste Bert sich schonen. "Ich wollte nicht, dass sie an meinem Krankenbett sitzt und sie kann das auch nicht", erklärte der TV-Star im März gegenüber dem Boulevard-Magazin. Von Anfang an sei beiden klar gewesen, dass Ginger nicht zu Berts "Pflegerin" werden wollte. Nun hat sie einen Neuanfang mit Lukas gewagt, der laut eigenen Angaben in ihrem Alter ist.

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello und ihr Freund Lukas im Juni 2025

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim, März 2025

