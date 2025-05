Daniel Charlier und Sophia Vegas zeigen sich total verliebt

Daniel Charlier und Reality-TV-Star Sophia Vegas (37) zeigen auch nach sechs Jahren Ehe, wie verliebt sie noch immer sind. Auf Instagram teilte Daniel ein romantisches Bild der beiden und verfasste herzerwärmende Zeilen. "In guter Gesellschaft chillen, Schwingungen und Liebe auftanken", schrieb er zu dem Schnappschuss. Das Paar genießt augenscheinlich einen entspannten Moment zusammen in seinem Garten: Sophia präsentiert sich in einem rosafarbenen, kurzen Sommerkleid auf dem Schoß ihres Liebsten, während dieser ein schwarzes Hemd trägt. Die zwei strahlen in die Kamera und wirken überglücklich.

Sophia und Daniel sind seit September 2019 verheiratet. Bereits sieben Monate zuvor wurde ihre Tochter Amanda Jaqueline Charlier (6) geboren, die das Glück des Paares komplett machte. Schon öfter gewährten die Turteltauben süße Einblicke in ihr Leben, das sie vor allem in den sozialen Medien gern teilen. Erst vor wenigen Tagen postete der stolze Papa und Ehemann ein spaßiges Familienfoto seiner beiden Herzdamen, auf dem sie sichtlich glücklich in die Kamera strahlen.

Für Sophia ist es nicht die erste Ehe: Die gebürtige Berlinerin war zuvor mit der ehemaligen Rotlicht-Größe Bert Wollersheim (74) verheiratet und erlangte unter anderem dadurch größere Bekanntheit. Dass ihre neue Liebe sie nun absolut glücklich macht, betont sie immer wieder gern öffentlich. Vergangenes Jahr machte die Blondine ihrem Mann beispielsweise eine süße Liebeserklärung auf Social Media. "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück und ich versuche, dir jeden Tag ein wenig von dem zurückzugeben, was du so vielen Menschen und vor allem uns, deiner Familie, gibst", schwärmte die TV-Berühmtheit auf Instagram.

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda, Mai 2025

WAZ FOTOPOOL / actionpress Bert und Sophia Wollersheim nach seiner Entlassung aus der JVA Düsseldorf 2012

