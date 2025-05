Darum haben Bert und Ginger Wollersheim keinen Rosenkrieg

Reality-TV-Star Bert Wollersheim (74) und Ginger Costello haben sich getrennt, doch von Rosenkrieg keine Spur: Die beiden pflegen nach wie vor freundschaftlichen Kontakt. Wie Bert im Gespräch mit Promiflash beim Bild-Renntag verriet, sind sie bewusst nicht an einen Punkt gekommen, an dem es hässlich wurde oder die Freundschaft gelitten hätte. "Dafür haben wir gesorgt", erklärte Bert. Ausschlaggebend sei laut ihm, dass es keinen Vertrauensbruch wie einen Seitensprung gab – denn das hätte für böses Blut gesorgt: "Wenn sie vielleicht mich betrogen hätte oder ich sie, dann hätte die Sache einen schlechten Nachrichtenwert gekriegt. Und dann ist nichts mehr mit Freundschaft. Und deshalb war es ein guter Zeitpunkt für uns."

Die besondere Beziehung zwischen den beiden scheint auch nach dem Liebes-Aus zu bestehen. Bereits Ende März hatten sich Bert und Ginger nach der Trennung Arm in Arm auf TikTok präsentiert, und ein Kuss auf die Wange fehlte dabei nicht. Ginger betonte, dass sie weiterhin Zeit zusammen verbringen: "Wir sehen uns trotzdem weiterhin, weil die Wollersheimer bleiben die Wollersheimer. Das ist mein Ex-Mann." Für die Stripperin war es sogar die "geilste Trennung ever ever ever".

Wenige Monate nach der Trennung hat Ginger auch wieder einen neuen Mann in ihrem Leben. Im Gespräch mit Bild verkündete die Blondine ihre neue Liebe zu dem sportlichen Lukas, der seine Brötchen im Finanzsektor verdient. Mit Bert gibt es wegen der neuen Romanze aber keine Streitigkeiten. "Ohne dass ich mit ihm darüber gesprochen hätte, könnte ich mich auch auf nichts Neues einlassen. Bert ist nach wie vor ein wichtiger Teil meines Lebens", versicherte die Reality-TV-Bekanntheit im Gespräch mit RTL.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Gulotta,Francesco Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim und Lukas, April 2025

Anzeige Anzeige