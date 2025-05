Nach Trennung: Datet Bert Wollersheim aktuell jemanden?

Seit Ende März geht Bert Wollersheim (74) nach sechseinhalb Ehejahren wieder als Single durchs Leben – und "das wird auch noch eine Weile so bleiben", erklärt der Rotlichtkönig auf dem Bild-Renntag im Interview mit Promiflash. Wie er weiter zu verstehen gibt, scheint er aktuell kein Interesse am Daten zu haben. "Ich möchte nicht. Ich genieße meine Zeit alleine. Meine Single-Zeit", erklärt Bert.

Auch wenn das noch Zeit hat: Eine neue Frau beziehungsweise die Liebe wird ihn schon noch finden, ist sich der gebürtige Bonner sicher. "Das wird sich finden. Jetzt jemanden suchen, das wäre ein Krampf, weil Liebe kommt und geht", so Bert. Er sei so oder so eher der Typ, "bei dem das spontan kommt". Nichtsdestotrotz weiß der 74-Jährige, dass er nicht für immer Single bleiben möchte. "Ich denke, im Alter möchte man nicht unbedingt alleine sein", verrät er Promiflash, fügt jedoch hinzu: "Aber das muss dann jemand sein, der auch dieses Interesse hat."

Während Bert seine Zeit alleine genießt, ist seine Ex-Partnerin Ginger Costello schon wieder glücklich vergeben. Die Reality-TV-Bekanntheit machte ihre Beziehung mit ihrem neuen Freund Ende April mit einem Beitrag auf Social Media offiziell. "Wir verstehen uns echt blind. Und er ist echt so lieb. Er macht alles für mich. Es ist schön, wieder so geliebt zu werden", schwärmte Ginger auf der Premiere von "Kampf der Realitystars" im Interview mit Promiflash von ihrem Schatz. Und das Beste daran: Ex Bert gab ihr für die neue Liebe seinen Segen, was die ehemalige Forsthaus Rampensau-Teilnehmerin sehr gefreut habe. Denn was ihr Verflossener denke, sei ihr nach wie vor sehr wichtig.

Getty Images Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2020

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim und Lukas, April 2025

