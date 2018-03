Wenn jemand weiß, wie man gute Stimmung verbreitet, dann jawohl Reality-TV-Sternchen Snooki (29). Gemeinsam mit einer Freundin grölte die Zweifach-Mama in ihren aktuellen Snaps zu den beliebten Backstreet Boys-Songs – unter anderem "As long as you love me" – mit und überzeugte mit coolen Moves. Auch wenn die 29-Jährige nicht wirklich mit ihrem Gesang überzeugen konnte und der Spaß hier in jedem Fall im Vordergrund stand – tanzen und abgehen konnte sich allemal! Die lustigen Aufnahmen teilte Snooki mit ihren zahlreichen Followern – ein Video nach dem anderen postete die junge Mama binnen weniger Minuten. Und schnell wurde klar: Snooki weiß einfach, wie Stimmung funktioniert.



