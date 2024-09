War Produktion Schuld an Snookis "Jersey Shore"-Verhaftung?

Snooki (36) erinnert sich in einer aktuellen Episode des Podcasts "Therapuss with Jake Shane" an ein Ereignis aus dem Sommer 2010 zurück: Während der Dreharbeiten zur Realityshow Jersey Shore wurde sie am Strand wegen öffentlicher Trunkenheit festgenommen. Die Medienpersönlichkeit enthüllt nun, dass die beteiligten Polizisten von der Produktion der Show angeheuert wurden, um für Sicherheit zu sorgen. Ein Produzent habe ihnen damals aufgetragen, Snooki zu verhaften. "Diese Polizisten arbeiteten nicht für die Stadt, sondern für die Produktion", erzählt der frühere MTV-Star während des Podcasts. "Ich glaube nicht, dass es legal ist, aber einer der Produzenten sagte: 'Verhaftet sie einfach.'"

Snooki wurde damals am 30. Juli 2010 festgenommen und in Seaside Heights, New Jersey, wegen Ruhestörung, ordnungswidrigen Verhaltens und krimineller Belästigung angezeigt. Nach einer Weile wurden die Anklagepunkte jedoch fallengelassen, und sie musste eine Strafe von umgerechnet 447 Euro zahlen sowie zwei Tage gemeinnützige Arbeit leisten. Snooki gibt im Podcast zu, dass sie bereits morgens begonnen hatte zu trinken, um sich besser zu fühlen, nachdem sie die Nacht zuvor durchgefeiert hatte.

Heute ist die TV-Bekanntheit eher weniger mit Feiern beschäftigt und setzt ihren Fokus auf ihre Rolle als dreifache Mutter. Ihren Ehemann Jionni LaValle (37) lernte Snooki 2012 während der Dreharbeiten zu "Jersey Shore" kennen – und lieben. Das Paar heiratete zwei Jahre später und seine drei Kinder Lorenzo, Giovanna und Angelo machten das Familienglück komplett. Wie sehr ihr Nachwuchs der 36-Jährigen am Herzen liegt, machte sie im Juni unter anderem auf Instagram deutlich: Sie teilte zuckersüße Einblicke vom Geburtstag ihres fünfjährigen Sohnes Angelo.

Getty Images Snooki, Realitystar

Instagram / snooki "Jersey Shore"-Bekanntheit Snooki mit ihrer Familie

