Snooki (34) hat mit ihren Kids alle Hände voll zu tun! Die Jersey Shore-Bekanntheit und ihr Ehemann Jionni LaValle (34) sind stolze Eltern von den drei Kindern Lorenzo, Giovanna und Angelo. Der Reality-TV-Star lässt seine Fans eigentlich fast täglich an seinem Familienleben teilhaben, macht dabei aber keinen Hehl daraus, dass der Alltag mit ihnen auch manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Damit sich keines ihrer Kinder benachteiligt fühlt, schlafen Snooki und ihr Mann sogar getrennt bei ihnen!

Im "We are Family"-Podcast erzählte die 34-Jährige, dass sie es ziemlich schwierig finde, allen Sprösslingen gleich viel Aufmerksamkeit zu schenken. Am meisten Zeit verbringe sie wohl mit ihrer Tochter Giovanna, mit der sie sich auch nachts das Bett teilt. "Und dann schläft mein Mann bei meinem Sohn und das Baby schläft einfach im Kinderbett", erklärte Snooki die Schlafsituation bei sich zu Hause.

An manchen Tagen bekomme es die Dreifach-Mama aber einfach nicht hin, sich gleichermaßen um alle ihre Kinder zu kümmern: Am liebsten würde sie sowohl Giovanna zum Cheerleading als auch den kleinen Lorenzo zum Fußballtraining begleiten, doch die Kurse finden zur selben Zeit statt. "Ich versuche mein Bestes, um alles zu schaffen. Aber es ist schwer", gab Snooki ehrlich zu.

Getty Images Snooki, "Jersey Shore"-Bekanntheit

Instagram / snooki Snookis Kinder Giovanna, Angelo und Lorenzo im Januar 2022

Getty Images Snooki, Reality-TV-Star

