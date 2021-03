Sie ist wieder zurück! Im Dezember 2019 verkündete Snooki (33) völlig überraschend: Sie zieht nach neun Staffeln einen Schlussstrich unter ihre Zeit bei Jersey Shore. Doch so ganz kann sich die Reality-TV-Darstellerin, deren bürgerlicher Name Nicole Polizzi lautet, nicht von der Hit-Show trennen. Wie ihr Co-Star DJ Pauly D (40) vor einem Monat ausgeplaudert hatte, dachte die dreifache Mutter wohl über ein Comeback nach – und tatsächlich: Jetzt steht Snooki erneut für das TV-Format vor der Kamera!

Das ist auf Bildern zu sehen, die TMZ vorliegen. Sie zeigen die gebürtige Chilenin bei einem Mittagessen mit ihrer Serienkollegin Angelina Pivarnick (34) in der Lucco Cucina + Bar in New Jersey. Dass es kein normales Essen mit Freunden ist, machen der Regisseur und die Kameras deutlich, die die beiden filmen. Bisher ist noch unklar, ob Snooki nur einen kurzen Gastauftritt bei "Jersey Shore" hat oder ob sie wieder fest zum Cast gehört.

Interessant ist vor allem, dass sie mit Angelina am Tisch sitzt. Die beiden sind nicht unbedingt Freunde – im Gegenteil: Sie gehen sich schon seit Folge eins regelmäßig an die Gurgel. Es könnte gut möglich sein, dass das Mittagessen jetzt dazu dienen soll, die Wogen zu glätten und Snooki so wieder in die Show einzuführen. Eine andere Theorie: Die 33-Jährige nutzt den TV-Auftritt, um ihr neues Projekt "Beach Cabana Royale" zu promoten.

Getty Images DJ Pauly D in der Mall of America im November 2019

Getty Images Der Cast von "Jersey Shore" bei den MTV VMAs im August 2019

Instagram / snooki Snooki im März 2021

Was glaubt ihr: Hat Snooki nur eine Gastrolle bei "Jersey Shore" oder kehrt sie dauerhaft zurück? Sie wird wieder ein Castmitglied. Das war bestimmt nur eine einmalige Sache. Abstimmen Ergebnis anzeigen



