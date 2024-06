Fünfter Geburtstag: Snookis Sohn trägt ein Tintenfischkostüm

Snookis (36) Sohn Angelo feiert bereits seinen fünften Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass lässt es sich die Dreifachmama nicht nehmen, ein paar niedliche Schnappschüsse ihres Kleinen auf Instagram zu teilen. Neben einigen Erinnerungsfotos, die ihr Kind als Baby zeigen, sticht ein Bild besonders hervor: Angelo trägt ein feuerrotes Tintenfischkostüm. "Mein Angelo-Baby! Ich kann nicht glauben, dass mein kleiner Meeresbiologe fünf ist!", kommentiert die Jersey Shore-Bekanntheit.

Auf einem weiteren Bild ist der kleine Mann zu sehen, wie er einen großen Hai-Luftballon umarmt und über beide Ohren strahlt. Neben ihm liegen einige Geschenke und ein weiterer aufblasbarer Fisch in Übergröße. Dass Angelo ein Jahr älter wird, macht Snooki ziemlich emotional. Sie schreibt: "Das dritte und letzte Baby trifft einen einfach anders und härter! Ich liebe dich so sehr, mein Squishy!" Auch ein Fan stimmt zu: "Wie um alles in der Welt ist er bereits fünf? Happy Birthday, Angelo!"

Die Geburt ihres Jüngsten konnte der Reality-TV-Star kaum erwarten. Auf ihrem Social-Media-Profil veröffentlichte Snooki damals einen Clip, der dies verdeutlichte. "Komm raus, du kleiner Scheißer!", wünschte sich die Beauty sehnlichst, während sie auf einem Sitzball wippte. Lange musste die 36-Jährige dann aber nicht warten: Bereits wenige Tage später begrüßte sie ihren Nachwuchs auf der Welt.

Instagram / snooki Snookis Sohn Angelo, im Mai 2024

