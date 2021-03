Da haben sich die Fans offenbar zu früh Sorgen gemacht! Weil ihr Idol Snooki (33) ihren Ehemann Jionni LaValle (34) lange nicht zeigte, dachten die nämlich sofort an eine mögliche Trennung der beiden – aber Pustekuchen! Nachdem der Jersey Shore-Star erst vor Kurzem bekannt gegeben hatte, bald wieder in die TV-Show zurückzukehren, teilte Snooki jetzt sein seltenes Liebes-Pic. In ihrer Ehe scheint also alles bestens zu laufen.

Auf Instagram postete die 33-Jährige das süße Selfie, das sie und Jionni im Sonnenschein zeigt. Beide tragen einen Mund-Nasen-Schutz und schauen direkt in die Kamera. Eine weiße Micky-Maus-Cap rundet Snookis sportlichen Style ab. "Er ist manchmal ein bisschen durch den Wind, aber er lebt", wendete der Reality-TV-Star sich augenzwinkernd an seine Follower.

Ihre Fans reagierten überschwänglich auf das Pärchenbild. "Ein seltener Anblick", schrieb ein User und würdigte damit den Einblick in das Privatleben des Paares. Eine andere Nutzerin freute sich: "Ich liebe es, Bilder von euch zu sehen!"

Anzeige

Instagram / snooki Jionni LaValle und Snooki im März 2021

Anzeige

Instagram / snooki Snooki im Juli 2019

Anzeige

Instagram / snooki Snooki im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de